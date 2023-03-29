俄烏戰爭中的資訊戰受到全球關注，資安已成為各國的國安問題，軟體安全及晶片硬體安全防護均為未來趨勢。

近年來，國內不斷傳出企業遭遇資安攻擊事件，為提升國內企業對資訊安全的重視，櫃買中心亦有頒布上市上櫃公司資通安全管控指引相關規章，協助上櫃公司強化資通安全防護及管理機制。

此外，道瓊永續發展指數（DJSI）及國內外各種永續獎項開始將資安管理納入評比項目，資訊安全亦成為投資人評估企業能否永續經營的關鍵指標之一。

因此，4月7日（周五）接續安排「資安應用」主題，邀請的公司有嵌入式非揮發記憶體大廠力旺（3529）、從事資訊安全整合性監控及防護服務廠商安碁資訊（6690），以及數據網路服務和IDC機房營運商是方（6561）。

櫃買中心表示，本系列八場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，會後將置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看。投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。