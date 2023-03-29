民進黨2024立委選舉進入協調期，下午將協調深水區台北市第二選區市議員王世堅挑戰立委何志偉、台北市第七選區市議員許淑華、洪健益及台東選區立委劉櫂豪與賴坤成；何志偉中常會前被問到王世堅打死不退時表示，團結是最大公約數。

黨中央下午繼續展開協調，王世堅、賴坤成、洪健益等人將出席；何志偉受訪指出，現在全面依照機制走，期待未來大家更信賴台灣。

他說，台北市過去的確相對艱困選區，有八席立委要顧，如何達到雙贏、讓席次最大化，如何同時兼顧選區的勤走傾聽基層，更重要的是在國際空間、外交場域又可以代表台灣好好爭取，才是重點。「現在由黨中央協調小組成員溝通，比較符合政治倫理」。

被問到王世堅說是男子漢打死不退；何志偉說，他秉持黨內政治文化要更好更連結，清廉勤政愛鄉土，從過去改革的脈絡一路走到今天，還是期待大家更團結，這也是基層支持者要看到的，一個民意代表除了在選區要能夠服務，更重要的是，在國會問政場域，特別來到台灣的關鍵時刻，要有更多人才幫國家說話、交朋友，只有大我沒有小我，團結是最大公約數。

他表示，期待大家給民進黨更多溫暖、機會，民進黨從來不怕選輸，過去的九合一，在選輸後快速檢討提出方案才是重中之重。