慧安居家呼吸照護所執行長黃慧菁，於部苗「好呼吸病友會」主講「肺部復原運動」健康講座。（苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗60多歲陳姓先生，2年前中風後行動較為緩慢，且稍微活動一下，就容易呼吸喘，最近2個月，因反覆急性呼吸衰竭發作，由家人送部苗急診就醫並入住加護病房。經使用非侵襲性呼吸器及藥物治療，病情穩定後轉至一般病房。

期間醫療團隊積極安排心肺功能訓練及日常生活訓練，不僅成功讓陳先生住院3周後返家，且能順利執行居家氧氣治療。回到熟悉的環境，陳先生和家人都覺得輕鬆與安心不少，對於衛福部苗栗醫院胸腔照護專業團隊耐心進行肺部復原運動指導與照護，有效幫助病情改善，表示肯定與感謝。

衛福部苗栗醫加護病房主任陳俊偉醫師指出，罹患慢性呼吸道疾病、心臟疾病或中樞神經系統疾病的病人，因為心肺功能不佳、呼吸肌肉無力，常常稍微活動一下，就會出現喘、呼吸急促或呼吸困難、盗汗等不舒服感覺，日常活動受到限制，生活品質也受影響，常令患者及家屬覺得沮喪和困擾。

事實上，透過肺部復原運動訓練，可以改善病人咳嗽、多痰及呼吸困難等症狀，增進病人生活品質，因此部苗特別邀請慧安居家呼吸照護所黃慧菁執行長，昨天在「好呼吸病友會」主講「肺部復原運動」健康講座。

慧安居家呼吸照護所執行長黃慧菁表示，肺部復原運動是利用各種不同的呼吸運動訓練﹅肌肉訓練﹅姿位引流以及肺部擴張等治療方式，改善病人咳嗽﹅痰以及呼吸困難症狀。肺部復原運動內容有「肺部呼吸訓練」與「肺部運動訓練」。

她說，「肺部呼吸訓練」是運用噘嘴式呼吸和腹式呼吸法，每周3到5天，每次30分鐘，讓滯留肺部的空氣能夠吐出來，改善呼吸急促以及疲倦的症狀。

「肺部運動訓練」包含了上肢伸展運動、轉頭運動：身體不動，頭先慢慢轉向右側並用鼻吸氣，再轉向正面並用嘴吐氣，然後再慢慢轉向左側，一樣用鼻子吸氣嘴巴吐氣。

第2種是下肢伸展運動／臀部彎曲運動，坐直，上半身放鬆。大腿彎曲向上，並用鼻子吸氣，放下時用嘴巴吐氣（兩腳輪流動作）。

最後是下肢伸展運動、臀部彎曲運動：坐直，上半身放鬆。膝蓋伸直舉起並用鼻吸氣，放下時用嘴巴吐氣（兩腳輪流動作）。

陳俊偉說，肺部復原運動是肺阻塞的治療中很重要卻常被忽視的一環，若能依個案個別狀況調整治療並全面介入，包括運動訓練﹅教育與行為改變，持續堅持執行，可改善慢性呼吸道疾病患者身、心狀況。

也提醒鄉親，進行肺部復原運動，應循序漸進、量力而為，如果感到胸悶﹅胸痛﹅頭暈、虛弱無力等不適，或胸﹅頸部﹅手臂﹅肩膀﹅頜骨感覺到有壓力時，請立即停止活動。