許多人坐著時習慣翹腳，但醫師表示，研究顯示，翹腳除了會導致脊椎側彎外，還會傷害心血管系統，增加心臟負擔與血栓風險，長期還會傷害男性的生殖系統，降低精子數量與質量。醫師表示，若真忍不住想翹腳，應該兩腳輪流翹，同一姿勢勿超過20分鐘。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書粉專上引用多個研究結果表示，長期間翹腳對身體產生很大的傷害，包括心血管、骨骼系統及生殖系統均受到傷害。

1. 傷害心血管系統：

研究指出，翹腳時血液的收縮壓和舒張壓會分別上升8和10毫米汞柱，因為血液在靜脈聚集的容量會增加、增加心臟負擔，長期會導致血壓升高，也增加心血管受損風險。此外，人一直翹腳不動時，會對下肢血管造成壓力、增加血栓風險。

2. 傷害骨骼系統：

翹腳會增加骨盆腔脊椎錯位，長期可能會導致脊椎側彎，長時間翹腳坐的動作會壓迫下肢的腓神經，導致該神經受傷、產生「足下垂」的症狀。」有些人的髖關節外側一邊會莫名疼痛，醫學上稱為「大轉子疼痛症候群」，是最常引起髖關節外側疼痛的原因之一。

3. 傷害生殖系統：

研究發現，長期翹腳會影響精子的產生。因為人體的睾丸溫度應比正常體溫低2到6度，但坐姿時的睾丸溫度會升高了2度，翹腳更讓溫度再升高3.5度。長期研究發現，當陰囊和睾丸的溫度升高時，精子數量和質量均下降。