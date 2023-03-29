彰化一名女騎士昨（28）在綠燈時騎車穿越路口，遭一輛鳴笛闖紅燈的救護車撞飛，骨盆大腿骨折，脾臟破裂、氣胸等，目前仍在加護病房救治；救護車25歲駕駛稱當時是「要去護理之家載病患」，家屬對此質疑並非緊急救護，當時車上也沒有病患，駕駛沒理由闖紅燈、經過路口不減速，待警方後續調查。

記者爆料網曝光事發影片，只見女騎士當時從綠燈的巷弄內鑽出，在未減速下遭左側闖紅燈的救護車撞上，她整個人飛離機車，連安全帽也噴飛，身體重重摔落地面，當場倒地不起，全身包括骨盆、大腿等多處骨折，脾臟因破裂嚴重已切除，還有氣胸等情形，手術後已恢復意識，但仍在加護病房觀察中。

彰化一名女騎士昨（28）綠燈時騎車穿越路口，遭一輛鳴笛闖紅燈的救護車撞飛，骨盆大腿骨折，脾臟破裂、氣胸等，目前仍在加護病房中。（翻攝自記者爆料網）

警方初步了解，該救護車駕駛當天是要到田尾護理之家載病患，25歲的吳姓救護車駕駛當時有鳴笛才闖紅燈；不過受害家屬出面指控，這輛民間救護車態度消極，駕駛撞到人後約過10幾秒才慢慢下車查看，提供警方的畫面中，在撞到人前一秒的關鍵畫面不翼而飛，家屬質疑根本沒有想要好好處理。

家屬說，這家救護車公司在彰化，但司機說要去田尾，從彰化到田尾一定不是緊急救護，重點車上當時沒有載病人，就算救護車經過路口也是要減速慢行，但他根本沒減速，直接就過，非常不合理，希望警方能夠好好調查，讓真相大白。