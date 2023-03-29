雲林縣北港鎮後溝橋因橋高不足，遇大雨即被淹沒，有如浮在水面上，被稱為「浮水橋」，民眾進出險象環生，雲林縣議會議員黃文祥29日表示縣府已規畫重建後溝橋，經費約需3、4000萬元，經他聯繫嘉邑行善團評估協助橋身興建，兩側引道由縣府負責，完工後可方便農民往返河床地上百公頃農田。

後溝橋橫跨北港溪，早年沒有橋梁，往返北港溪兩岸全靠竹筏，後經地方爭取，於1986年興建後溝橋，橋齡至今已37年，橋身老舊，且因北港溪泥沙不斷淤積，橋高已無法因應目前水位，只要雨勢稍大橋面即被溪水淹沒，農民為了搶收河床地農作，經常涉險過橋，亟待改善。

黃文祥表示，日前他邀嘉邑行善團、雲林縣政府工務處、北港鎮公所等相關人員會勘後溝橋，發現橋墩因風化剝落岌岌可危，有必要盡速重建以確保民眾安全，縣府已有重建規畫，但縣內目前有多座危橋須改善，經費吃緊，因此請嘉邑行善團協助興建，行善團經評估，認為可以協助興建橋體。

縣工務處處長汪令堯說，後溝橋橋體重建經費約需3、4000萬元，兩側引道也要數千萬元，若嘉邑行善團能協助興建橋體，將大大減輕縣府負擔，兩側引道由縣府籌措經費興建。另外，行善團也評估協助整建水林鄉N14橋，公家與民間攜手合作，可以整修更多舊橋、危橋，確保民眾行的安全。