高雄繩索救援隊(縮寫KRRT)是由高雄市消防同仁組成，自發性地進行有關繩索運動和救援，每位成員不斷地專研繩索上的技藝，獲獎無數，也曾在2019年拿下Grimpday國際繩索救援挑戰賽世界冠軍。因疫情關係，事隔近4年，他們今年5月將參加於法國普羅旺斯所舉辦的Grimpday國際繩索救援挑戰賽，以繩會友，希望能再度在世界的舞台上，順利衛冕。

高雄繩索救援隊訓練相當扎實。（洪靖宜攝）

來到仁武消防分隊，可以穿著高雄繩索救援隊（縮寫KRRT）衣服的消防同仁正在進行繩索練習，架設裝置、打起繩結，各司其職操作器材，訓練如何順利救援。他們都是都是利用值勤之餘的休假日空檔，自發性地進行有關繩索運動，成員們不斷地專研繩索上的技藝，來解決勤務中遭遇到未知難解的困難點，他們再把其中所學習到的技巧與經驗，不藏私的分享給其他的同仁及感興趣的朋友們。

高雄繩索救援隊訓練相當扎實。（洪靖宜攝）

最早緣起於比利時消防員發起的繩索救援比賽，比賽發展至今，已在繩索界有如奧運殿堂等級的Grimpday比賽，是繩索領域中規模最大、最受歡迎的繩索救援比賽。高雄繩索救援隊曾於2018年前往比利時參加了Grimpday國際繩索救援挑戰賽，取得了最佳新星（新人）的佳績；到了2019年，一舉拿下了Grimpday國際繩索救援挑戰賽，世界冠軍的頭銜，成為令人刮目相看的台灣之光。

高雄繩索救援隊於今年5月將前往法國普羅旺斯參賽。（洪靖宜攝）

不過後來碰上疫情，國際賽停辦，今年的Grimpday國際繩索救援挑戰賽於5月將在法國普羅旺斯登場，將會有7名身經百戰的隊員代表出賽，各個經驗老道，帶隊隊長孔垂翔說，參加比賽都會有壓力，只要展現平時訓練成果，團隊曾於2019年拿過世界冠軍，這次轉換場景和心情，也希望能順利衛冕，這幾年都有持續訓練和參加比賽，實力狀態都不斷進步，但如何維持體能才是最大的挑戰，比賽最難會公布題目到場才會知道內容，考驗靈機應變，及戰術下達後該如何速迅反應。

此次會前往比賽的隊員王詔逸也說，近3年除有國內比賽，也有和日本繩索隊交流，針對體力等項目都有持續反覆訓練。此次參賽名單有領隊孔垂翔、王詔逸、陳哲偉、洪丞軒、喬威敦、王于慎及鄭榆楓。