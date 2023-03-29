台中港離岸風機平台今年3月初發現1具可疑男屍，至今仍查不到身分，無獨有偶西部沿海也陸續發現遺體，其中，台南地檢署已偵辦相驗4具，追查赫然發現近2周共發現12具不明遺體，分由各地檢方偵辦。台中地檢署今天表示，已與台南地檢署連繫追查是否與人蛇集團人口販運丟包有關，將聯繫家屬確認遺體身分，展開調查。

台中地檢署表示，依據海巡署資訊，中檢上週與台南地檢署聯繫，追查不明浮屍是否與人蛇集團涉嫌越南籍的偷渡及人口販運案件有關，並與越南辦事處、刑事警察局國際科聯繫，將透過官方管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對確認。

中市民眾在今年3月7日於汪洋大海中的台中港離岸風機平台，驚見1具可疑男屍，追查並非風電公司員工，也非彰化日前發生翻船事故人員，疑點重重。台中檢方會同法醫14日解剖調查，遺體外觀無異狀、遭嚴重曝曬，初步研判沒有外力介入造成，而胃內無殘留食物，應已受困多時，身分至今不明。

令人毛骨悚然的是，台南地檢署近日竟也偵辦相驗4具類似遺體，經追查發現最近2周在西部海岸竟共發現12具男女不明浮屍，而且遺體經海浪衝擊大多呈現半裸體，陳屍在台中、雲林、台南及高雄等多處。