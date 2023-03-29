美國《晶片法案》提供530億美元資金補貼半導體設廠，先進製程工廠最快可在週五開始申請補助，外界預期台積電、英特爾與三星將成首波業者，值得關注的是，美國商務部將要求提交新廠詳細營收與財測，引發公司機密外洩隱憂。知名半導體分析師陸行之則說，台積電當然不是白癡，如果補貼條件不公平，台積電可透過延後擴產等方法反制，例如5年投資變10年。

陸行之在臉書發文表示，從美國商務部的立場來看，既然要提供補助，當然要有防弊機制，免得某些公司獅子大開口，要了一堆錢，以後再大賺發給管理層及股東，他分享以下幾點看法：

1.要預測半導體營收及獲利，應該會提供數年的季度或年度產能變化，包括平均單價、產品類別，製程種類、資本開支/折舊費用，以及非固定成本人工費用，像是研發、銷售、管理費用，利息費用等族繁不及備載的項目，對任何半導體廠而言應該不難，但這份資料如果流到某個競爭者，肯定不利。

2.成本高報，補助應該拿的多，但以後成本低於預期，價格高於預期，賺的多，就會被要求分享利潤；成本低報的可能性不高，補助拿的少，那幹嘛去美國投資，如果補助不高但執意要去，那肯定有其他原因。但整體而言，這個要求還算合理。

3.何謂顯著超出預期？以及分潤比例？這個要持續觀察

4.如果美廠英特爾算出來的5年總成本為300億美元，比台積電的200億美元高50%，營收都是400億美元，獲利比台積電低了一半，是不是補助就多拿100億美元，如果兩方都預測準確，沒有顯著超出預期營收及獲利，不用分潤，感覺這對有成本競爭力的公司很不公平，「台積電當然不是白癡，條件不公平，以後擴產就拖一拖，5年投資變10年。」