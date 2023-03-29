每個人談感情的方式或在意的重點都不同，有人因了解而步入婚姻，有人則因了解而分離，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙子座、處女座、射手座、雙魚座容易隨著相處時間愈來愈長，漸漸失去新鮮感而變冷淡。

▍雙子座

雙子座談戀愛時最看重新鮮感，可是新鮮感總會隨著時間消逝，在一起越久神秘感就越少，話題即使再怎麼開心，也沒辦法一直聊。隨著時間的累積，他們很容易喪失分享慾望，變得越來越冷淡。這時他們就會把重心轉移到工作、朋友上，去尋找新的樂趣。

▍處女座

在一起越久，人的狀態就越鬆懈。感情初期，雙方都會不時準備驚喜，但到了後期，就只想癱在家裡不修邊幅，也不再維持形象，但真相是，不管交往多久，處女座都很在意細節。當伴侶越變越邋遢時，一開始會坦白指出對方做得不好的地方，但如果屢教不改就會懶得繼續囉嗦，換成在心裡默默扣分，當分數不夠的那一天，就是冷淡的時候，並且只會越來越冷。

▍射手座

在一起久了後，射手座的冷淡就會變得越來越明顯，他們倒不是喜新厭舊，就是想自由自在不想受到拘束罷了。進入戀愛後什麼事都要互相配合遷就，不能再像以前一樣隨心所欲，甚至連私人生活都受到干涉；戀愛關係持續越長，這種被禁錮感受就越強烈。

▍雙魚座

雙魚座在戀愛初期會非常熱情，並會抱持著一種甜蜜浪漫的想像，也會幻想與另一半婚後在同一個屋簷下生活的場景，但隨著相處時間久了後，這種想像力就會慢慢磨耗掉，自然就變得越來越冷淡。