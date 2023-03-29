2020年新冠疫情剛爆發時，後備指揮部中校李志交受派督導口罩國家隊，他投資湯包店虧損，竟盜賣醫療用口罩900片，一審依貪汙治罪條例的侵占公有財物罪將李男重判10年2月，但台灣高等法院更一審認定，生產的口罩未經點交徵用機關前非公有財物，改依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判刑6年6月，褫奪公權3年。可上訴。

同案被告、協助運輸的上士張政陽，因認罪並繳回1000元犯罪所得，台北地方法院輕判1年8月徒刑，褫奪公權2年，緩刑3年，因未上訴已定讞。

本案是因2020年因應新冠病毒疫情，衛福部依傳染病防治法規定，向廣鉞淂公司全數徵用其生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，由指揮中心協調國軍支援生產口罩之防疫工作，李志交在同年2月18日起經台北市後備指揮部指派至廣鉞淂公司擔任督導官。

李志交帶隊從事口罩生產作業，並負責口罩點交等職務，卻在同年2月23日7點由張政陽開車至廣鉞淂公司，李志交藉詞需人手整理口罩，自廣鉞淂公司產線區搬出大型紙箱的零散口罩至大門區，指示張政陽抽取部分口罩裝填小型紙箱至張的車後車廂載走。

隔天，張政陽又開車從廣鉞淂公司產線區搬出口罩，李男共侵占900片口罩，再與不知情的買家約在新竹縣湖口鄉湖口服務區，由李志交收取8000元後出售口罩給對方。