受到業績告捷激勵，露露檸檬周二盤後股價狂飆約13％。
露露檸檬本財年第四季（截至1月29日止）淨利1.1198億美元，每股盈餘0.94美元，不計購併Mirror的相關支出的每股盈餘則為4.40美元，優於市場預測的4.26美元。
上季營收由前一年同期的21.3億美元增至27.7億美元。
展望新財年，該公司預期年營收93億到94.1億美元，超越華爾街預估的91.4億美元，全年每股盈餘介於11.5到11.72美元，也優於市場估的11.26美元。
運動服飾業者露露檸檬（Lululemon Athletica）周二（28日）公布上季財報，涵蓋假期購物季的業績亮眼，並表示儘管商品價格上漲，較富裕的消費者對於瑜珈衣褲的買氣仍然旺盛，對最新財年的財測也相當樂觀。
受到業績告捷激勵，露露檸檬周二盤後股價狂飆約13％。
露露檸檬本財年第四季（截至1月29日止）淨利1.1198億美元，每股盈餘0.94美元，不計購併Mirror的相關支出的每股盈餘則為4.40美元，優於市場預測的4.26美元。
上季營收由前一年同期的21.3億美元增至27.7億美元。
展望新財年，該公司預期年營收93億到94.1億美元，超越華爾街預估的91.4億美元，全年每股盈餘介於11.5到11.72美元，也優於市場估的11.26美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。