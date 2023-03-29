受到業績告捷激勵，露露檸檬周二盤後股價狂飆約13％。

露露檸檬本財年第四季（截至1月29日止）淨利1.1198億美元，每股盈餘0.94美元，不計購併Mirror的相關支出的每股盈餘則為4.40美元，優於市場預測的4.26美元。

上季營收由前一年同期的21.3億美元增至27.7億美元。

展望新財年，該公司預期年營收93億到94.1億美元，超越華爾街預估的91.4億美元，全年每股盈餘介於11.5到11.72美元，也優於市場估的11.26美元。