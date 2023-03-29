中國前國務院副總理、博鰲亞洲論壇諮詢委員會副主席曾培炎29日表示，目前全球經濟仍然面臨多重的挑戰，28日中午有機會和日本前首相福田康夫一起探討目前的經濟形勢，兩人都有同感，對目前的世界經濟形勢不容樂觀。

博鰲亞洲論壇29日上午舉辦「亞洲區域合作：新機遇，新挑戰」分論壇，曾培炎、福田康夫、東協祕書長高金洪等人與會。

曾培炎在會中指出，目前世界格局深刻調整，地緣政治的對立加深，經濟復甦艱難，多國特別是歐洲出現罷工浪潮，美歐的通膨持續，金融風險陡升，烏克蘭危機波及全球，能源、糧食供應，可以看到形勢趨緊。一些國家更是不斷地搧風點火，鼓吹斷鏈脫鉤和搞一些冷戰型的對抗，這樣給全球秩序和各國利益產生嚴重的影響。

曾培炎說：「亞洲人民，應該說我們經歷過這種冷戰和熱戰，也感受過滄桑憂患，和平彌足珍貴，發展來之不易。」在2022年博鰲論壇開幕式上，中國國家主席習近平提出要把亞洲打造成世界的和平穩定之錨，要增長世界經濟增長動力之源，打造合作新高地，所以要珍惜這個來之不易的和平與發展大勢，共同努力。