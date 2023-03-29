前總統馬英九赴陸，28日上午在中山陵揮毫寫下「和平奮鬥，振興中華」8字，落款日期寫下象徵民國曆時的「百十二」，行政院副院長鄭文燦今意有所指地說，馬英九作為前總統，自然有義務幫國家來加分。國民黨立委賴士葆反批，「中華民國」這個稱謂早就被蔡英文總統沒收，應該要呼籲今天出國參訪的蔡英文，該捍衛中華民國的國名。

賴士葆說，馬英九的祭祖和平之旅呼籲兩岸「避戰謀合」，以交流取代對抗、合作互信避免戰爭，雖此行刻意降低政治元素，但外界還是持放大鏡檢視每一言行舉止，而在各界關注之下，馬英九在中山陵提到他自己前總統的身分，及孫中山推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，至今已經112年，強化中華民國存在的事實，這些都值得肯定讚許。

賴士葆表示，鄭文燦對於公開捍衛中華民國的議題，說前總統有義務要幫國家加分，但經統計，蔡英文在過去重要場合刻意不提「中華民國」，反以「台灣」來代替，在2020就職演說，提到「台灣」46次，提及「中華民國」4次；在2021國慶演說，提及「台灣」51次，提及「中華民國」9次；在2022國慶演說，提及「台灣」48次，提及「中華民國台灣」3次。

賴士葆強調，很顯然「中華民國」這個稱謂早就被蔡政府沒收，只聊備一格提一下，以「台灣」取而代之，如果鄭文燦覺得提到中華民國可以幫國家加分，為什麼蔡英文在國家重要慶典要讓中華民國幾乎消失？國慶日的主視覺為何刻意消失國旗和國號？

賴士葆指出，蔡英文2016年出訪巴拿馬，簽名寫下台灣總統「President of Taiwan」，如今即將出訪友邦國家，他要提醒蔡英文是根據中華民國憲法選出來的中華民國總統，雖蔡英文刻意沒收中華民國的國名，但還是要強力呼籲出訪的蔡英文捍衛中華民國的國名。