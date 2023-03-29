南投縣王姓男子2021年間酒後被朋友丟包超商外，卻質問店外招牌清洗工人「是不是你？」涉嫌拿車上鋁棒，攻擊李姓工人，把李打到右眼失明、頭部骨折，連處理警員都被打傷。一審依殺人未遂罪，判7年徒刑，經上訴，二審認為王男因酒精成癮所致，撤銷原判改判6年，並安置相當處所戒治1年。

一審判決書指出，因王涉嫌持鋁棒敲打李男頭部、左手、左邊肋骨及背部，導致李當場有右眼球破裂、右臉開放性傷口、左側肋骨骨折合併氣胸、左側尺骨骨折等傷害，還不斷問「死了沒有，如果死了就算了」等語。

一審判決書指出，王嫌當天在台中友人住處飲酒聚會，散會後，一名友人搭載王男到南投縣某便利商店店前，即自行離去，直到翌日凌晨，王見李姓工人正在進行商店招牌清洗作業，就質問：「是不是你」等語後，持鋁棒朝其頭部猛力重擊，導致李受創倒地，過程中還以「XXX」一語辱罵李。

王嫌持鋁棒敲打停放在案發的超商店外之大貨車，導致該車車頭板金凹陷、擋風玻璃、駕駛座車窗、副駕駛座車窗及後照鏡破裂而不堪使用，以及超商店內之樑柱均受損。

目擊民眾趕緊報案，員警獲報趕抵現場處理，制止其行為，王情緒失控，當場辱罵「XXX」一語，並徒手與員警拉扯，導致1名員警當場受傷，其右側手部及膝部均有擦傷。

判決指出，王嫌攻擊李男受傷，經送醫救治後，醫師診斷右眼視力仍無光感，並合併視神經萎縮及黃斑部裂孔，無恢復可能性。

南投地院一審認定，王嫌涉犯殺人未遂罪，判刑7年，經上訴二審後，法官仍認定王涉犯殺人未遂罪，但因王鑑定有「酒精使用障礙症」才犯行，撤銷原判改判6年徒刑，安置相當處所戒治1年，可上訴。

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