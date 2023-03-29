皮克斯動畫工作室最新力作《元素方城市》今曝光最新預告和角色海報，4大「元素居民」被一一隆重介紹，包括很愛放空的「風」、土裡土氣的「土」、很懂「溶」合的「水」 ，以及火力全開的「火」，預定接手世代家族事業的主角被告誡「元素無法相容」的傳統觀念，分屬水火的2位主角「水弟」與「小炎」因邂逅而探索自己城鎮以外的世界，甚至在水弟即將登門拜見小炎父母時，先被警告即將感受「水深火熱」的下馬威，再體驗名符其實「水火不容」的門當父不對。

元素市中的建築靈感來自全球各大都會，設計出如高聳松樹般及瀑布屏幕般的摩天大樓，以及龍捲風與氣旋造型的競技場和體育館；最新公開的角色海報包括強悍機智但脾氣火爆的「小炎」與隨遇而安且充滿樂趣的「水弟」2大主角，呈現4大元素角色的可愛造型。除了皮克斯動畫一如以往超乎想像精彩可期的成果，電影也再度寓教於樂，巧妙以相異元素隱喻不同種族之間的隔閡，並彰顯跳脫身分侷限以活出自我的人生價值。

繼公佈為主角「小炎」和「水弟」配音的《愛情未知數》華裔女星莉亞路易斯和《侏羅紀世界：統霸天下》男星馬慕杜阿希之後，其他配音陣容也進而公開，包括以《腦筋急轉彎》入圍奧斯卡的動畫導演羅尼卡門與《德黑蘭行動》影集女星席拉翁姆尼分別為小炎的父母獻聲、《富家窮路》艾美獎視后凱薩琳奧哈拉為水弟的母親配音，以及《伴娘我最大》喜劇女星溫蒂麥莉登康薇逗趣獻聲水弟的疾風老闆等人。

除了皮克斯原始菁英團隊，《元素方城市》也網羅奧斯卡最佳動畫片《蜘蛛人：新宇宙》和賣座強片《小小兵》與《樂高玩電影》等頂尖動畫師加入幕後陣容，合力打造出更加豐富生動的動畫效果，並邀來15度入圍奧斯卡的配樂大師湯瑪斯紐曼，再為皮克斯動畫錦上添花操刀音樂，他曾為皮克斯譜寫《海底總動員》、《瓦力》和《海底總動員2：多莉去哪兒？》，這回再度交出優美又感人的動聽樂章。

《卡爾有約》將於《元素方城市》正片前曝光。（迪士尼提供）

按照往常慣例，這次也有一部在正片前的加碼動畫短片《卡爾有約》，是皮克斯代表作《天外奇蹟》番外篇動畫影集《小逗的日常》的最新特輯，可愛溫馨的海報與《元素方城市》最新預告同步亮相。本片敘述老爺爺卡爾即將與一位老太太約會，但數十年沒約過會的他心情七上八下忐忑不安，於是忠心愛狗黃金獵犬「小逗」不但安撫他的焦慮情緒，更向他示範萬無一失的「約會教戰守則」，只不過這些招數可能只適用於狗狗，卡爾與小逗的可愛互動再度萌翻天。

《元素方城市》預計6月16日在台上映。