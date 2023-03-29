開車門沒注意後方來車，導致嚴重傷害時有所聞。大同大學工設系三年級黃暐翔設計一款「燈亮有人」的警示圖案，讓機車、腳踏車騎士在遠處看到，就知道有人正要開門下車，可保持距離或放慢速度，降低車門開啟不當造成的風險。這項設計獲美國IDA（International Design AwardsIDA）肯定，拿下2022 年度「交通工具配件--金獎」。

「看過好多機車撞上前方車門的影片，覺得好可怕！」黃暐翔表示，之所以設計後擋風玻璃，是讓駕駛在開門下車前，先按下一個裝置，後擋風玻璃就會秀出一個汽車開門的圖案，表示有人要開門下車，下車關門後圖案即消失。一個小動作、兩三秒的時間，提高駕駛、騎士的安全。

黃暐翔說，自己騎腳踏車時會提高警覺，下車開門也會特別注意，但是視線有死角、防不勝防。他所設計的提示功能都是現有的技術，一點都不難，即使有了警示圖案，也只是多一重關卡，駕駛人要下車時還是要留意安全，才能迴避危險，減少意外。

黃暐翔提到，他正在荷蘭方提斯應用科技大學交換，主修平面設計，預計7月返台。交換同時，也積極參與國際設計賽事。

「跟別人溝通、增強表達能力」是他參加比賽的重要目的。黃暐翔解釋，「設計第一眼」，常常是看展版和圖像，「怎麼精準表達我的想法、設計概念，是我要一直練習的」。