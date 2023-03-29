苗栗縣政府積極成立社區照顧關懷據點，鼓勵更多長輩走出家門，上個月成立苑裡鎮社苓里老人關懷據點，社區協會積極尋求外界資源充實軟硬體設備，苑裡李綜合醫院得知後，29日送愛到社區，除贊助醫療器材，還購買1台電視機、1組KTV設備，讓關懷據點變成兼顧健康的大型KTV包廂。

社苓里老人關懷據點是苗栗縣第204個關懷據點，是由社苓里社區協會理事長的鎮民代表劉國成，和當地里長陳銘志積極申辦，目前程序已經完成，為了讓居民能有更好的硬體設備，他們積極向外尋求資源，苑裡李綜合醫院得知消息，慷慨捐贈醫療器材和視聽娛樂設備，讓據點的活動更多元化。

苑裡李綜合醫院走入社區送愛，副縣長鄧桂菊(右5)、李綜合營運長李俊億(左5)等人一。（李京昇攝）

李綜合醫療體系營運長李俊億代表院方送愛到社區，包括額溫槍2支、量血壓機1組、體重機1個、電視機1台、KTV娛樂設備一組給社苓關懷據點，長輩們看到了有新的設備，直呼「真的太棒了！」

苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員張顧礫、翁杰、徐永煌、縣府社會處長楊文志與30多位社區銀髮長者、醫院志工到場共襄盛舉，現場還由鄧桂菊帶領長輩高唱「快樂的出帆」，讓關懷據點變成大型的KTV包廂。

苑裡李綜合醫院送愛採購醫療器材跟娛樂設備贈給社苓關懷據點。（李京昇攝）

社區理事長劉國成、里長陳銘志指出，很多社區辦理老人關懷據點，成立初期難免很多設備不足，他們觀察很多據點發現，不少長輩很喜歡唱歌，唱歌時特別的開心，KTV娛樂設備幾乎已經變成關懷據點的必要設備，因此特別募集KTV娛樂設備，希望50多位長輩透過唱歌而更快樂，固定每周3舉辦活動，還有志工協助烹飪讓長輩們享用佳餚。

鄧桂菊、楊文志表示，縣長鍾東錦說過，老人家吃得好、動得好、唱得好，這九個字做到，身體就長長久久都會好，歡迎社區長者多多利用據點資源，苑裡李綜合醫院也會定期來做衛教和醫療諮詢服務鄉親。

另外，里長陳銘志也趁機邀請民眾參加4月9日的社苓里免費健康檢查，項目包括抽血、驗尿、胸腔X光、乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌篩檢、B、C肝炎篩檢等，現場送早餐、7-11禮券之外，前100人還送雞蛋1盒，並且還有抽獎，地點就在活動中心。