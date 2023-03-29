切合精準醫療時代來臨，分子影像診斷治療技術或藥物扮演不可或缺的角色。中華民國核醫學學會、經濟部生技醫藥產業發展推動小組與生物技術開發中心日前共同舉辦核醫精準藥物的技術說明會，邀請行政院原子能委員會核能研究所分享發表執行經濟部科技專案之研發成果，以及國內產學研醫界之具潛力與價值的核醫藥物或技術，由市場面、技術面與應用面來剖析闡述產品的應用價值。

生物技術開發中心副執行長黃千岳指出，去年已有國際藥廠就其上市的攝護腺癌治療藥物取得美國的上市藥證，顯示核子醫學已快速進入精準醫療時代。

原能會核研究所樊修秀副組長在會議中表示，過去核能在大家的印象中，大多用於軍事及發電，但其實核能在民生醫療的用途上非常多。過去台灣核醫藥物必須依賴國外藥物的進口，但隨著科技進步發展，目前核研所已啟動70 MeV中型迴旋加速器建置計畫，預期未來將可以開發更精準的同位素。

目前核研所在經濟部技術處科技專案計畫經費支持下，除了建置「碳十四藥物代謝平台」、「分子影像暨放射藥理平台」、「GLP放射毒理實驗室」外，亦積極研發「長效型攝護腺癌醫標靶治療藥物」、「放射栓塞肝癌治療藥物」，另外，「核研多蕾克鎵肝功能造影劑」是全球第一個肝標靶醣胜肽之肝功能檢驗凍晶型藥劑，醫界相信這些藥物將在台灣醫療上可創造出突破性的發展。

中華民國核醫學學會理事長王昱豐表示，近幾年核醫學在臨床的表現有突破性的發展，今年有多家生醫藥廠投入精準醫療藥品投資，診療、精準、即時、非侵入、AI輔助都是今年核醫所期盼的目標，期盼這些突破對於病患有更大的幫助。