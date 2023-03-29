屏東縣200縣道是恆春鎮與滿州鄉往來的交通要道，在道路拓寬工程完工後，大大提升用路人的舒適與便利，但居民卻也對此產生是否會導致車速過快釀事故的疑慮，為此，屏東交通警察隊在8.2公里處設置測速照相桿，速限每小時60公里，將於4月1日啟用。

恆春警分局指出，屏東縣200縣道在道路拓寬工程完工後，平均路幅由原本的8公尺增為15公尺，大大提升用路人的舒適與便利，但也使車輛速度增快，對當地居民安全產生疑慮，而為防止車輛速度過快釀成事故，交通隊在8.2公里處設置測速照相桿，並設置取締標誌顯示速限每小時60公里，以提醒駕駛依規定速限行駛，以免遇突發狀況反應不及而肇事。

屏東交通警察隊在屏200縣道8.2公里處設置測速照相桿，速限每小時60公里，將於4月1日啟用。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

分局長林明波說，測速照相桿將於4月1日起啟用，位置設於進入永靖村的彎道上，用意在於促使車輛在進入村莊前放慢速度，保護村民的安全，提醒駕駛朋友們雖然道路變寬敞了，但在路上仍應注意遵守交通規則，大家共同維護行車秩序與安全。