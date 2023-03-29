過去國人普遍將「不健康」的狀態會與「疾病」畫上等號，也只有生病了，才透過醫師轉介得到職能治療的服務。隨著社會發展，國人對健康的概念越來越完善，對「不健康」的感受已不限於疾病。為呼應政府一直提倡的健康促進、疾病預防，台灣職能治療師三大團體「社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會」、「社團法人臺灣職能治療學會」與「新北市職能治療師職業工會」近期聯合成立「職能治療師法修法聯盟」，已即刻展開運作，盼爭取職能治療師法修法通過。

職能治療師法修法聯盟表示，職能治療師的精神是在民眾發生「不健康」、生活期待「無法實現」的情形下，能立即介入、提供引導、設計專業的活動，促使服務對象或照顧者達成期盼，提升生活品質，包括長者因年老而動作遲緩時，職能治療師會帶其活腦健身，使生活自主豐富，健康老化也讓家人減少照顧的負擔。

當孩子與朋友相處不好，職能治療師也能透過遊戲技巧，讓孩子學會建立友誼；當工作姿勢不佳，職能治療師可透過人因分析來避免職業傷害；高齡駕駛、生活適應、職務再設計等都是職能治療師可以提供專業，守護全民健康的地方。

職能治療師法修法聯盟表示，很可惜的是，依照目前規範，我們無「法」幫忙，此次修法，我們的目標即是爭取「非以疾病治療為目的」時，職能治療師能直接服務民眾。該聯盟目前已積極拜會多位立委，說明修法的重要性期，也獲得許多支持與正面的回響。

與此同時，職能治療師法修法聯盟也成立臉書粉專、IG透過時常更新圖文資訊、與民眾互動，向民眾推廣前述修法的重要性。為了全民健康不漏接，職能治療師法修法聯盟敬請邀請身邊的親友一起加入連署活動，期待修法後，民眾可依自身健康需求直接尋求職能治療服務，提升健康與生活品質。職能治療師在有專業學歷、國家考試的認可下，針對「非以疾病治療為目的」可依自身專業直接提供預防性服務給民眾，屆時全民的健康將是最大的贏家。