2023年即將進入4月，與印度神童阿南德同門派的吠陀占星權威李靜唯老師日前已示警，烏俄戰爭有可能會擴大，天災人禍也會增加；她昨再提醒，金星要到4／5才會離開牡羊座，從昨（3／28）日起至4／5只剩一周，全球仍要注意銀行倒閉的連鎖效應，且台灣可能也會受波及。

李靜唯昨在臉書發文指出，3／12金星進入牡羊與羅喉合相，並且被計都土星映射，由於金星是金融、財富，計都代表損失，土星則象徵歷史悠久的國家、大企業或銀行；她示警「牡羊座的爆發力很強，但續航力不夠，隨著美國及瑞士信貸倒閉引發全球金融危機大恐慌，接下來還會有其他銀行倒閉嗎？」

李靜唯表示，以吠陀占星的觀點來看，金星要到4／5左右才會離開牡羊座、進入金牛座，雖然只剩短短一周時間，「全球還是要注意銀行倒閉的連鎖效應，譬如大到不能倒的德意志銀行已經危機重重，萬一這樣的大銀行都會倒閉，包括台灣與大陸在內的銀行及金控，是否會受到更大的波及？」

李靜唯直言，「土星刑剋金星」代表老天爺不會客氣，倒的肯定是國家或國際間的大企業；不過她仍喊話「希望不會再有銀行倒閉，雖然這波金融危機已是山雨欲來風滿樓，讓我們共同為這個地球祈福集氣吧！」

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