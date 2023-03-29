台中市東區富台里防空洞公園昨揭幕，由台中國際青年商會與會友共同打造，當初為美化公園綠地，發想公園不僅是綠地休憩空間、更要好玩，於是加入AR技術支援透過AR有如載入「時光膠囊」，可模擬早期在地景象，透過操作手機還可看到「美食地圖」，民眾說「好好玩」在公園裡「玩遊戲」有不一樣的體驗。

融合歷史文化與AR技術，一群年輕人打造一個美麗有趣的城市角落，為讓遊客能夠更深入地體驗公園的獨特魅力，良好設計有限公司結合最新的AR技術支援，讓遊客有種「穿越時空」的感覺，體驗台中文化底蘊和人文魅力。

從公園入口進入時光隧道走上樓梯後，映入眼簾的2棵大榕樹花圃區，有綠意盎然的植栽。設置的藝術的時光隧道裝置，在隧道框架的燈帶立即點亮，讓遊客眼睛為之一亮，彷彿穿越時光。在晚上，公園的燈光點綴夜晚美不勝收，時光隧道的燈光、植栽上的燈光相互輝映，心曠神怡。

台中國際青年商會指出，富台里防空洞公園也種植了台灣特有的虎尾蘭和日日春，這些熱帶植物在台灣的生長非常適宜，而且它們在吸收空氣中的汙染物質和調節氣溫方面也有很好的功效。讓遊客在花圃區裡欣賞到這些具有地方特色的植物。

此外，夜間的公園裡有燈光設計更是精彩絕倫，不僅突顯了公園內植物的美麗，也讓整座公園散發出迷人的氛圍。遊客夜晚漫步公園內，感受不同魅力；台中國際青年商會期待，東區富台里防空洞公園能夠成為市民朋友假日休憩的好去處，盼遊客前來。