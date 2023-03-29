前立委嚴寬恒原豪宅氣派大門跟管理室拆除後，改以盆栽綠籬及鐵絲網圈圍，外人很難找到這原本是莊園的出入口。(陳世宗攝)

前立委嚴寬恒原豪宅氣派大門跟管理室拆除後，改以盆栽綠籬及鐵絲網圈圍，外人很難找到這原本是莊園的出入口。(陳世宗攝)

才登記完立委初選！顏寬恒突遭檢調搜索1千萬交保 舉「這事」斥：顏色對了就沒事

國民黨台中市第二選區前立委顏寬恒，在沙鹿與龍井交界的莊園豪宅，去年立委補選時遭到質疑侵占國有保護區土地引起軒然大波！莊園豪宅易主後，拆除大門管理室與違建，卻仍爭議不斷！目前原本管理室大門拆除，改以一排樹木當綠籬及鐵絲網擋住原出入口，顯然豪宅新主人改道進出，內部依然景致宜人。

前立委顏寬恒位在沙鹿區三鹿里的莊園豪宅，位處於山溝巷底，去年改選前被質疑侵占國有保護區土地蓋違建，後以約4500萬元出售並完成產權移轉，由中市一家建設公司買下，顏寬恒母親與家人等去年就已經搬離，原本的出入口目前已封閉改道進出。

據了解，顏寬恒這棟被形容為莊園豪宅建築，主要是顏寬恒的母親與其他家人居住，建地約130坪，緊鄰的國有保護區土地廣達770坪；台中市政府都發局當時認定，豪宅佔據國有地的違建共有兩處約175平方公尺，建物違建部分包含地下室一層約195平方公尺（約58坪），及屋前雨遮、天井封閉、垂直增建頂樓加蓋、圍牆等。

如今莊園豪宅建築已易主，原通往莊園的水裡社街一段橋柱上，被噴上「此路不通」的紅字，原本氣派大門跟管理室拆除後，改以盆栽綠籬及鐵絲網圈圍，外人很難找到這原本是莊園的出入口；但從樹縫間仍可洞察內部環境宜人，雖然易主後，園內依舊整齊清潔。