高雄市立大同醫院委託高醫體系經營滿13年，更榮登2023年世界最佳醫院，29日大同醫院舉辦院慶大會，高雄市長陳其邁也親自到場，讚許大同醫院登上Newsweek公布的2023全球最佳醫院排行榜，還是台灣上榜35間醫院中唯一的市立醫院，讓高市府也與有榮焉。

大同醫院從早年以公共衛生、傳染病與寄生蟲防治服務為主，現以多專科聯合治療團隊來建構智慧醫療與智能管理與全方位的醫療照護，並涵蓋周邊社區之長期照護網絡佈建；成為市立醫院公辦民營的典範，高雄市在地居民只要以小康家庭的支出水準，就能就近得到一級醫學中心等級的全方位醫療照護服務。

大同醫院院長傅尹志表示，大同醫院持續優化醫療空間，無論是在急重症醫療或是就醫環境，都是以民眾優先為出發點打造而成；另外在智慧醫療率先啟用ICU智能白板整合醫護於病房作業所需資訊，以進行掌握及管理，可照護病人並簡化醫護工作流程。大同醫院也與緯創醫學科技共同研發的Health365 App，也從員工拓展到社區長照據點，近期也都推廣到官產學部門，大家一起參與健康競賽，期許未來市民朋友能邁向健康幸福智慧城市。

傅尹志強調，一直以來，我們以3安5心的理念，提供民眾醫療健康服務，也用守護世界萬物愛的理念實踐ESG，透過各種努力追求聯合國SDGs目標，大同醫院從員工個人開始承擔起責任，透過創新合作，幫助減少碳排放，打造綠能醫院，立足全球ESG浪潮，讓大同醫院成為不可或缺的角色。

陳其邁表示，大同醫院登上Newsweek公布的2023全球最佳醫院排行榜，還是台灣上榜35間醫院中唯一的市立醫院，讓市府也與有榮焉。感謝大同醫院在全球新冠病毒肆虐時刻，全力守護高雄市鄉親的生命健康，期望持續攜手高醫體系點亮高雄智慧城市全齡健康共好之目標，讓高雄市成為國內健康城市的典範。