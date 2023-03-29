肝癌手術名醫、台大醫院外科部教授胡瑞恒今年1月屆齡退休，有多家醫院向他招手，但他決定到台大雲林分院擔任主治醫師，傳承肝臟手術、移植經驗，他二月才報到，病患從各地前來，迄今已開5台刀，比在台北忙碌。

陳姓女患者（獻花者）肝癌5公分大且長在橫膈膜下方的困難位置，她求診胡瑞恒教授開刀，順利完成手術且恢復正常生活，29日向他獻花致謝。（周麗蘭攝）

胡瑞恒教授23年前（2000年）曾是第一批支援省立雲林醫院的台大醫師群；他擔任過台灣移植醫學學會理事長、台灣消化外科醫學會理事長、台大醫院肝臟移植小組召集人、台大醫院肝癌多專科診療團隊副召集人等職。

胡瑞恒今年1月退休，2月起便不辭辛勞來雲林分院2天開設門診及帶領手術，傳承自身專業知識傳授給後進，下周將有一名罹患10幾公分大肝癌的病患等他開刀，2個月內帶領近10台手術，他謙虛表示，可能是聚集效應。

他表示，雲林分院需要幫忙他就過來，把剩下幾年能夠做的時間貢獻在這裡，讓中生代醫師變成熟，陸陸續續傳承下去。

今（29日）有一名從南投到台大雲林分院求診胡瑞恒教授開刀的陳姓女患者向他獻花致謝。陳小姐上月突然肚子痛到診所拿藥，到醫院檢查時赫然發現5公分肝癌，且長在橫膈膜下方的困難位置，懊惱發現得太遲。

南投的醫院介紹她讓胡瑞恒開刀，胡安慰她「幸好發現得早，可以開刀治療」，手術後住院7天已康復出院。

胡瑞恒指出，雲嘉地區還是有很多人未注意肝病，偶然一次不舒服就醫檢查，才發現腫瘤已經非常大顆。台灣打B型、C型肝炎疫苗已經40年，40歲以上還有很多B型肝炎帶原者，如果是帶原者一定要規則追蹤， 萬一變成腫瘤也會比較小顆不用手術治療，可用微波燒灼。

肝癌名醫台大教授胡瑞恒教授（右五）受雲林分院之邀擔任特聘主治醫師，旁為院長馬惠明（左四）及肝炎治療團隊成員。（周麗蘭攝）

台大雲林分院最近推動特聘主治醫師制度，邀請屆齡退休的國際級名醫到雲林服務及指導年輕一代醫師，除胡瑞恒外，還將有泌尿科、小兒科教授加入陣容。

院長馬惠明表示，很高興有機會透過特聘主治醫師的制度讓優秀的學長、老師來雲林服務鄉親，更重要的是傳承，盼望胡教授拔尖的技術和團隊在雲林更深化， 完成急重難罕症拼圖的目標。

台大雲林分院4年前曾爭取升級醫學中心評鑑但失利，明年將再挑戰，馬惠明表示，會全力以赴、盡力往前衝。