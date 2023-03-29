台中港離岸風機平台今年3月初發現1具可疑男屍，至今仍查不到身分，無獨有偶，台中往南到高雄沿海地區也陸續發現多具男女浮屍，遭懷疑是否有人蛇集團涉嫌海上丟包。對此，海巡署統計3月迄今已發現16具屍體，其中有5具為台灣人，而2具男屍為越南籍身分，其餘9人待查，海巡單位目前已會同相關單位深入調查中。

根據調查，本月7日台中海巡隊獲報距離外海10公里處的風電平台上發現一具乾屍，由於該具平台難以到達，且要攀爬不易，一般人根本無法到達，至今都無法釐清該位男子為何會陳屍在該處，且遺體至今無法查出身分。

未料，事後兩個星期內，從彰化、雲林、嘉義、台南及高雄沿海，各地海巡隊員都陸續接獲民眾通報，在海岸邊發現浮屍，但因為都交由各地方警政單位及地檢署調查，因此都被視為單一個案處理。

但隨著發現的屍體愈來愈多，這時海巡署才驚覺事態嚴重，似乎案情並不單純，於是立刻進行彙整，竟發現這些男女浮屍至少都死亡兩個星期以上，且多為越南籍人士，由於相同點太多，因此懷疑是否偷渡上岸時發生意外，或是載運越南籍人士的人蛇偷渡船，在外海丟包釀成慘劇。

對此，海巡署說明，今年3月迄今，本署執行海上救生救難死亡案件，於海上岸際發現之大體計16具，均由本署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜，其中僅2具確認為越南籍身分（均男性），為調查有無涉及偷渡情事，本署前已會同相關單位深入調查中。

另清查相關海域雷情資料，均未現可疑活動船舶，相關單位已透過駐臺北越南經濟文化辦事處，協請越方協助相關分析鑑定事宜，並適時報請轄屬地檢署指揮。

海巡署表示，本署職司海岸海域執法工作，為嚴防偷渡案件，近年本署除積極掌握轄內偷渡集團動態，加強對轄內可疑人、船活動之注偵查察外，亦持續強化轄區巡查及執檢力度，確保我周邊海域安全。