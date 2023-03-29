竹北市公所舉辦3天兒藝節，邀請好玩的劇團，表演者將一整疊呼拉圈展開，猶如化身為昆蟲。（羅浚濱攝）

縣府和竹北市公所兒童節大拚場！縣府4月1日及2日分別在遠百竹北和竹北新瓦屋客家文化保存區，舉辦「竹縣童樂會 義起來玩吧！」市公所則在竹北水圳森林公園辦3天的「童趣奇想 森之冒險」活動，那個最能吸引小朋友，屆時將可分曉。

縣府舉辦2天的童樂會都在下午2點到5點進行，特別結合義民文化規畫「親子互動表演」及「行動劇」2大主題，讓小朋友體驗不一樣的兒童節，在玩樂時也能更加認識客家文化。

遠百竹北一樓室外的舞台區的活動，邀請調酒國手梁嘉仁、神秘魔術師小富、親子氣球歡樂帶動跳Emma姐姐和街頭藝人冠軍巴奇，為小朋友帶來精彩表演和親子互動遊戲。

新瓦屋園區則在戶外舉辦行動劇活動，邀請哇哈哈劇團、國際魔術金獎魔術師、新竹故事館及菲力哥哥和玫子姊姊與孩子共同演出，讓小朋友扮演故事中的角色，了解義民祭的由來，體驗客家文化。

竹北市公所在水圳森林公園舉辦3天的活動在下午2點到6點進行，首次推出攀樹體驗，是兒藝節亮點，並以絢麗光影和音樂打造「光之森林」與「夜之森林」。

4月1日由藝想台灣劇團帶來侏儸紀考古題演出，邀請小朋友們化身為探險隊員，尋找傳說中恐龍的足跡。

4月2日由蘋果劇團帶著小朋友們在森林中展開冒險勇闖黑森林，好玩的劇團則帶來小矮人奇遇演出。

4月3日則由FOCA福爾摩沙馬戲團，帶來壓軸大戲「宇宙馬戲團」，帶著小朋友們從森林深處的航空基地搭上星際探險號，前往多瑞米法星球。

參加體驗的小朋友有機會獲得精美小禮，活動3天的服務台也將提供限量DayPass勇者勳章，集滿3日勳章再加贈限量好禮。