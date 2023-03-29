今年228連假期間，基隆市區因為一下子湧進大量車潮，導致市區交通大打結，甚至呈現動彈不得的景況，一直到晚間9時後，才逐漸紓緩過來。對此，基隆市政府將自兒童節連假期間試行「好停車」專案，透過宣傳、導引、接駁及執法方式，引導車潮及人潮往市區外圍移動。

基隆市交通處表示，對外來的觀光客來說，每到基隆市區總會選擇靠近市區的三個大型停車場，包括愛三路上的博愛停車場、愛三仁二路口的東岸停車場，以及信二路上的信二停車場。交通處指出，隨著這三個大型停車場停滿，往往會造成周邊的市區交通大打結，但在此同時，走路只需15到20分鐘的停車空間，卻常常還有停車空間。

為解決到了連假期間就交通大打結的狀況，基隆市交通處近期協調基隆港務分公司開闢「西三停車場」與「西二後線停車場」約可提供550席小型車停車位。市府自兒童節連假期，會著重宣傳及導引車輛停放至西三停車場。

交通處強調，搭配連假期間行駛的「免費接駁專車」，民眾可以輕易來往停車場及廟口夜市，讓停車好停、觀光好行。民眾駕駛車輛從基隆大業隧道北上出口往西岸高架橋到西三停車場之間將會設置有多面指引牌面，民眾也可以透過沿線裝設之「國旗」來辨別前往西三停車場停放車輛。

回程時觀光遊客也可沿著基隆港東岸走到海洋廣場延續至基隆港西岸，取車回程的同時，也可感受基隆市港的美麗風景。

另外，交通處也提醒，因應連假假期，民眾也可多利用大眾交通運輸工具，如臺鐵、國道客運及快捷公車等方式前來基隆，快速又方便。