新北市蘆洲區少女小可（化名）2021年至2022年間多次被父親猥褻、性侵，小可父親以塗抹乳液為由，摸遍小可全身，甚至3度性侵小可，導致小可懷孕，小可後續被父親帶至診所就醫，診所見有異通報社政系統，全案才曝光，新北地院近期依對未滿14歲心智缺陷的女子犯強制性交罪等4罪，定應執行12年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，小可患有輕度智能障礙，小可父親2021年除夕前趁著小可沐浴結束，以她皮膚過於乾燥為由，稱要幫忙塗抹乳液，卻趁機撫摸其胸部及下體，小可因畏懼父親的威嚴，當下沒有拒絕或反抗，小可父親食髓知味後，2022年間又趁小可放學返家時，脫去其外褲及內褲，小可試圖推開或吐口水反抗，但小可父親仍3度性交得逞。

小可被侵犯後生理期延遲，並在父親陪同下進診所檢查，診所發現小可已經懷孕，便通報社政單位，而小可引產後，也確認胚胎的DNA與父親相符，最終由社工陪同，前往警局報案，全案才水落石出。

小可父親犯後坦承犯行，小可偵訊時稱，家裡經濟都是靠父親，不希望父親被關很久，但會害怕看到他，又不希望他消失太久。

合議庭認爲，小可父親本應盡其為人父的照護義務，竭盡心力關懷、教養年幼且有心智缺陷的小可，卻爲滿足一己性慾，恣意對小可猥褻及強制性交行為，甚至導致小可懷孕、吃藥引產，違反人性且泯滅良知，雖然家屬有寫信表示其如何盡責、妥善照顧小可及支撐家庭，但不足作爲從輕量刑的理由。

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