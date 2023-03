外交部亞東太平洋司司長周民淦表示,斐濟共和國外交部3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處,自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji)。對此,前立委林濁水直呼,令人頭昏的「中華民國台灣」之謎真相原來如此,就是一個「內外有別」,給外國裴濟人看的和給台灣人看的不一樣的遊戲。

周民淦表示,斐濟前政府迫於中國壓力,於2018年片面將我國駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji),經政府及駐處人員多年來不斷的努力爭取,加上去年底斐濟大選政黨輪替,新任政府肯定台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來,在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作,造福斐濟人民,確具實質貢獻。經內閣會議討論,決議撤銷前政府決定,恢復我國原代表機構名稱「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」及外交特權。

對此,林濁水今(29)日在臉書表示,看到「駐斐濟台北商務辦事處」Taipei Trade Office in Fiji「正名」為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji,才恍然大悟,原來所謂「中華民國台灣」,在外交上正式英文名稱不是「 the Republic of China Taiwan」。

林濁水進一步指出,有()的文法上變成「叫中華民國,又叫(或其實叫)台灣」的意思,也就是有兩個名字,一正一副,而不是發明神秘奇怪新名字的意思。林濁水對此直呼,令人頭昏的「中華民國台灣」之謎真相原來如此,就是一個「內外有別」,給外國裴濟人看的和給台灣人看的不一樣的遊戲。

至於是不是雙重承認成功了?林濁水認為,得要符合三條件,包括一、「代表團」要再正名為「大使館」;二、裴濟抗壓力可以持續;三、大小國家都行得通,而不是只有一個迷你國接受。