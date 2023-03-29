外交部亞東太平洋司司長周民淦表示，斐濟共和國外交部3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji）。對此，前立委林濁水直呼，令人頭昏的「中華民國台灣」之謎真相原來如此，就是一個「內外有別」，給外國裴濟人看的和給台灣人看的不一樣的遊戲。

周民淦表示，斐濟前政府迫於中國壓力，於2018年片面將我國駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），經政府及駐處人員多年來不斷的努力爭取，加上去年底斐濟大選政黨輪替，新任政府肯定台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作，造福斐濟人民，確具實質貢獻。經內閣會議討論，決議撤銷前政府決定，恢復我國原代表機構名稱「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」及外交特權。

對此，林濁水今(29)日在臉書表示，看到「駐斐濟台北商務辦事處」Taipei Trade Office in Fiji「正名」為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji，才恍然大悟，原來所謂「中華民國台灣」，在外交上正式英文名稱不是「 the Republic of China Taiwan」。

林濁水進一步指出，有（）的文法上變成「叫中華民國，又叫（或其實叫）台灣」的意思，也就是有兩個名字，一正一副，而不是發明神秘奇怪新名字的意思。林濁水對此直呼，令人頭昏的「中華民國台灣」之謎真相原來如此，就是一個「內外有別」，給外國裴濟人看的和給台灣人看的不一樣的遊戲。

至於是不是雙重承認成功了？林濁水認為，得要符合三條件，包括一、「代表團」要再正名為「大使館」；二、裴濟抗壓力可以持續；三、大小國家都行得通，而不是只有一個迷你國接受。