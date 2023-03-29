元太以其獨有的專利電子紙技術，以不換畫面不耗電的特色創新了革命性電子紙產品市場，例如電子書閱讀器、電子紙筆記本，以及電子貨架標籤等。電子紙技術實現了紙張轉變成數位動態顯示，同時保有高度可視性和方便可攜性。

自2005年進入數位看板業務以來，Sharp透過「變化城市風貌、變化辦公室景緻」主題，成為市場領導者。Sharp不僅開發顯示器，更提供一站式數位顯示解決方案，滿足多元使用情境的需求，包括規劃、生產、諮詢、系統構建、安裝和維護等服務。

電子紙數位海報不僅在顯示時的零耗電，運用反射式顯示技術反射環境光線來顯示圖像，在越明亮的環境下，顯示效果越佳。電子紙數位海報顯示器非常輕薄，Sharp將運用自身在數位看板的安裝和營運的專業，以及遍及全日本的服務網絡，為以前難以安裝數位看板牌區域的紙質海報替換成電子紙數位海報。

未來雙方合作不僅將致力於開發大尺寸或彩色的電子紙顯示器，也將計畫開發電子紙海報市場，擴大全球電子紙看板業務，作為碳中和時代傳播信息的新工具。