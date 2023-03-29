疫情對民生衝擊逐漸降低，民眾閱讀力也隨之復甦。國家圖書館今(29)日發布「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，全年借閱總冊數創歷年新高，超過9311萬冊。討論習慣養成的《原子習慣》則為年度讀者最愛圖書、哲學類及電子書3榜排行冠軍，為國人最喜歡的圖書題材。

國圖表示，111年全國民眾進入各地圖書館超過8631萬人次，全年借閱總冊數更創歷年新高，超過9311萬冊，網站資源使用亦成長20.28％，全年民眾利用圖書館網站資源超過6億6千萬次，民眾借閱電子書冊數也再躍升，借閱總冊數933萬冊，比110年增加127萬冊（成長15.76％），展現疫情期間圖書館服務的韌性，以及民眾對於知識與閱讀的追求和渴望。

至於111年民眾閱讀興趣，國圖指出，《原子習慣》為年度最大贏家，一舉奪下年度讀者最愛圖書、哲學類及電子書3榜排行冠軍，是受各界喜愛都在用的習慣養成實作指南。

語言文學類方面，國圖提到，則由本土作家大放異彩，突破翻譯作品重圍，共在排行榜中取得9個席位，有「行走的百科全書」之稱的謝哲青的《早知道就待在家》奪得排行第1名，洪愛珠的《老派少女購物路線》獲得排行第3名。總類排行榜，本土出版的作品共有10冊入榜，其中名師著作是讀者選讀的重要參考指標。

哲學類排行榜部分，國圖說明，入榜作品有諸多都是安定心靈、幫助心靈成長的補品。自然科學類排行榜有如自然現象般變化多端，共有12冊新作品入榜。應用科學類排行榜共有11位台灣作家、14冊作品入榜，其中大師兄的作品《火來了，快跑》、《你好，我是接體員》及《比句點更悲傷》最能引起讀者的共鳴。社會科學類排行榜，有18冊入榜作品皆為投資理財相關書籍，投資理財熱度前所未有。0-5歲嬰幼兒讀物，日本翻譯繪本深受小小朋友們喜愛。6-11歲學童圖書，知識學習漫畫是學童的知識寶庫。電子書排行榜，14冊入榜作品也分別攻占紙本圖書各類榜單，顯示民眾閱讀媒介橫跨紙本與電子。

而就整體閱讀力表現績優城市部分，國圖說，直轄市組有台北市、台南市與高雄市，縣市組有新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣及金門縣等縣市在充實館藏、推廣閱讀、圖書館利用及圖書館事業發展等方面都有豐碩的成果。