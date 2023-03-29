2019年美網冠軍安德瑞絲庫（Bianca Andreescu），順利打進邁阿密公開賽女單16強，不過與俄羅斯女將亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）爭奪8強門票的戰役中，安德瑞絲庫卻遭遇左腳踝大扭，只能被迫中途退賽。
首盤搶七大戰敗下陣來，安德瑞絲庫重振精神，次盤取得局數2比0領先，不料卻在一次橫移之後突然倒地，安德瑞絲庫抱著左腳踝痛苦哀號，崩潰哭聲迴盪整個球場，亞歷山卓娃也立即前去查看情況，接受場邊醫護人員檢查後，安德瑞絲庫還是只能接受退賽結果，並坐著輪椅離開球場。
2019年美網女單決賽，安德瑞絲庫以直落2擊敗傳奇名將小威廉絲（Serena Williams），當時才19歲的她奪下生涯首座大滿貫賽冠軍，只是進入2020年後，安德瑞絲庫的成績起伏不定，直到今年邁阿密公開賽連續擊敗拉杜卡努（Emma Raducanu）、莎卡芮（Maria Sakkari）及柯寧（Sofia Kenin），闖進睽違已久的千分等級賽事，誰也沒有料到再度發生憾事。
安德瑞絲庫2020年曾因傷整季報銷，她在推特自嘲寫道，「醒來時發現我的腳上戴著支架，有人知道發生什麼事嗎？認真地說…這是我經歷過最痛苦的傷勢，只能祈禱沒有什麼大礙，感謝鼓勵著我的每個人。」
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