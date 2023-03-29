Not again... Heartbreaking scene with Bianca Andreescu 💔 Get well soon @Bandreescu_ 🥺pic.twitter.com/KTez2xxlNB — Weronika Jaśkiewicz (@jaskiewiczwera) March 28, 2023

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.



This audio is heartbreaking to listen to.



“I’ve never felt this kind of pain before.”



Bianca does not deserve this again.



💔 pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023

2019年美網冠軍安德瑞絲庫（Bianca Andreescu），順利打進邁阿密公開賽女單16強，不過與俄羅斯女將亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）爭奪8強門票的戰役中，安德瑞絲庫卻遭遇左腳踝大扭，只能被迫中途退賽。

首盤搶七大戰敗下陣來，安德瑞絲庫重振精神，次盤取得局數2比0領先，不料卻在一次橫移之後突然倒地，安德瑞絲庫抱著左腳踝痛苦哀號，崩潰哭聲迴盪整個球場，亞歷山卓娃也立即前去查看情況，接受場邊醫護人員檢查後，安德瑞絲庫還是只能接受退賽結果，並坐著輪椅離開球場。

2019年美網女單決賽，安德瑞絲庫以直落2擊敗傳奇名將小威廉絲（Serena Williams），當時才19歲的她奪下生涯首座大滿貫賽冠軍，只是進入2020年後，安德瑞絲庫的成績起伏不定，直到今年邁阿密公開賽連續擊敗拉杜卡努（Emma Raducanu）、莎卡芮（Maria Sakkari）及柯寧（Sofia Kenin），闖進睽違已久的千分等級賽事，誰也沒有料到再度發生憾事。

安德瑞絲庫2020年曾因傷整季報銷，她在推特自嘲寫道，「醒來時發現我的腳上戴著支架，有人知道發生什麼事嗎？認真地說…這是我經歷過最痛苦的傷勢，只能祈禱沒有什麼大礙，感謝鼓勵著我的每個人。」