美女主播高毓璘有著甜美臉蛋及火辣身材，加上神似名模洪曉蕾，被網友封為「主播界洪曉蕾」，經常在社群網站分享日常的她，昨(28)突然發文透露「要搬離坐了多年的座位了」，讓外界好奇是否即將要離職?對此，她也親自給出答案。

高毓璘透露將搬離坐了多年的座位，原本想一鼓作氣整理完，但才收完桌面就覺得好累，立刻決定下回合再戰，不過卻讓她悟出一番道理，就是為何情侶交往時常吵架，最後卻懶得分手，推測關鍵在於「因為要適應新的人很花時間、整理東西也很麻煩，不拉不拉一堆」，接著為曾獻上白眼的舉動道歉，指出適應新的人要花多少時間真的見仁見智，但仍忍不住抱怨：「搬東西真的天殺的有夠麻煩啦」。

不過對於要換位置一事，高毓璘先是未透露半點細節，也讓網友好奇詢問：「美女主播要換部門發展了？像是回歸新聞線之類」、「不要走～～我要哭了」、「換位置，表示升官了」、「升官換位恭喜恭喜」、「轉換三立八點檔女主角」、「莫非妳要搬到李天怡主播的位置去」、「換換新環境或許風水會不一樣」，眼見所有人頻頻追問，她也親自給出答案：「公司調整一下座位」。

高毓璘先前照片遭不肖人士盜用在交友網站，讓她急忙聲明並未使用交友軟體，接著提醒粉絲「粉專請認明藍勾勾」，希望不要有人因此上當。