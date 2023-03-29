日光山森林書苑於5月6日舉辦苔球製作課程。（日光山森林書苑提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林務局羅東林管處與日光山森林茶書苑共同推「微觀森林漫遊：探索苔蘚的生命之美」活動。（吳佩蓉攝）

林務局羅東林管處與日光山森林茶書苑共同推「微觀森林漫遊：探索苔蘚的生命之美」活動。（日光山森林書苑提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林務局羅東林管處與日光山森林茶書苑共同推「微觀森林漫遊：探索苔蘚的生命之美」活動，一起看腳下那些平凡微小的苔癬，展現美麗且奇妙的世界。活動分別為4月22日苔蘚觀察講座及5月6日的苔球製作課程，於羅東林業文化園區進行，讓喜愛親近大自然的民眾，除用眼睛欣賞，還能親手種植物療癒心靈。

林管處於園區近年內不時推出森林療癒相關課程，將與日光山書苑共同推「探索苔蘚的生命之美」課程，一起觀察時常被我們忽略的微小而美妙的苔蘚植物，它們在潮濕環境下綻放生命之美，以獨特形狀和極強生命力展現著；不禁讓人思考，平時只關注自己舒適生活圈，是否曾留意周遭微小而奇妙的世界。

書苑遂設計2場關於苔蘚主題的課程，首先於4月22日上午10時至12時，由林管處陳建忠帶大家了解苔蘚植物的種類、生長環境等相關知識，活動中一起走讀林業文化園區，觀察生活中不曾留意的苔蘚、蕨類微小生命；該苔蘚植物講座為免費參與。

另一場苔球製作課程於5月6日下午1時30分至3時在日光山書苑進行，由擁有多年植物知識經驗的導師邱惠菁，用輕鬆愉快的方式一步一步教大家製作，1人費用為1200元，含底盤、材料和製作工具，課程結束後可將自己做的美麗苔球帶回家欣賞；報名網址為：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1dFH3ntmsQoCzCT_SqXEhYIGK79-u04Ed1qJsGeLOtjE-Xw/viewform?fbzx=1316367957610094419。

日光山書苑主理人莊家郁表示，苔癬為古老的植物之一，可吸收大自然中的二氧化碳，在生態中扮演重要的角色，卻長期受到忽略；因梅雨季即將到來，潮濕環境中隨處可見苔蘚的蹤影，希望民眾藉由走讀、手作課程，以生活化的方式用心感受，喚起大家對苔蘚的喜愛。