他禮讓行人遭後方車輛按了喇叭，女子趕緊小跑步過馬路；影片曝光網友卻歪樓發現女子身材姣好，笑說「真的很Q彈」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

一名機車騎士日前在路口綠燈準備右轉時，發現一名女子正走在斑馬線上，他馬上停下讓對方通過，卻遭後方車輛按喇叭，女子見狀也趕緊小跑步過馬路；影片曝光網友卻歪樓發現女子身材姣好，笑說「真的很Q彈，看了令人愉悅」、「好彈力」、「體諒一下，後面的要你讓一下，也想欣賞海景第一排」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名機車騎士在綠燈路口準備右轉時，發現對面有行人正走在斑馬線上迎面而來，騎士連忙停下等對方通過路口，後方來車疑似不滿騎士停下，按了數聲喇叭，騎士事後曝光影片說「禮讓行人好人有好報，禮讓行人『積積陰陰德』」。

他禮讓行人遭後方車輛按了喇叭，女子趕緊小跑步過馬路；影片曝光網友卻歪樓發現女子身材姣好，笑說「真的很Q彈」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

畫面中該名穿越馬路的行人是名身材姣好的女子，該女子穿著短版白色緊身上衣，發現騎士停下來等她後，她走到一半開始小跑步至路邊，沒想到此畫面讓網友歪樓留言說「真的很Q彈，看了令人愉悅，設定重複撥放重播了800次」、「白衣女孩好有禮貌的點了好幾次頭，白色的帽子好顯眼」、「女路人以小跑步感謝您的禮讓」、「好彈力」。

也有網友留言「別生氣、別誤會，後車是要你開前面一點，一起體驗海景第一排的胸湧」、「體諒一下好嗎，後面的也想禮讓一下欣賞海景第一排」、「第一次遇到想要守護一輩子的行人」、「沒事啦，應該是後車駕駛太興奮，手突然抖了一下按到喇叭」。