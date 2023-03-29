才登記完立委初選！顏寬恒突遭檢調搜索1千萬交保 舉「這事」斥：顏色對了就沒事

前立委顏寬恒因沙鹿豪宅疑涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌遭檢調搜索，夫妻兩人被帶回訊問，檢方29日諭令夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳。國民黨及民眾黨議員認為，違建固然有錯，但交保金額讓人懷疑違反比例原則，盼司法能公正調查。

台中市議會國民黨團書記長黃馨慧說，檢方大動作和快速處理讓人看得「霧煞煞」，但還是尊重司法調查；國民黨市議員李中則分析，台中市本身有處理違章建築的辦法，拆除有優先順序，屬行政權，不知為何需要司法介入，另，許多犯重罪的人交保金額都不到1000萬元，是否有違比例原則？這部分讓人感覺是針對他們家。

國民黨台中市議員羅廷瑋說，現在司法已經在調查了，希望一定要公正客觀，讓民眾能相信所有調查都是公平公正的。但發動的時機正好在國民黨剛登記完成，容易引起基層民眾懷疑是否有政治目的，另，台南88槍案共犯6萬元交保，希望檢方偵辦強度跟交保金額在其他案件也能一視同仁、一樣嚴格。

民眾黨台中市議員江和樹認為，此案看來是有消費糾紛，台灣還有很多重大案件需要檢調偵辦，不清楚為何檢方這次動作如此迅速？也心疼顏寬恒因爸爸是顏清標被針對，顏色不對被政治追殺。