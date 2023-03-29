高雄捷運R11高雄車站，B2、B3部分空間規劃成捷運商場，不過後期卻全拉下鐵門，冷清畫面引發熱議。高捷公司解釋是有全新規畫，要打造「南台灣首座千坪ACG主題商場」，29日曝光全新設計，風格有別於以往單一色調的空間，新設計以充滿現代感的多彩漸層為主要基底，結合科技感的燈光造型，高捷公司說，招商正如火如荼進行中，整體商場預計將於第4季隆重盛大開幕。

高捷R11高雄車站商場開始招商 「南台灣首座千坪ACG主題商場」最新設計曝光。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

從高雄火車站轉搭捷運R11高雄車站，地下二層B2、地下三層B3部分空間規劃成捷運商場，地下二層過去有超商、美妝店及餐廳，不過日前卻全數拉下鐵門，車站變得有些許冷冰。高捷公司解釋是因為與前統包合約已到期，將由墨凡公司接手規畫設計，希望能複製經營及行銷美麗島商場的成功經驗。

高捷R11高雄車站商場開始招商 「南台灣首座千坪ACG主題商場」最新設計曝光。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高捷公司釋出最新模擬圖，有別於以往單一色調的空間，新設計以充滿現代感的多彩漸層為主要基底，結合科技感的燈光造型。希望能建立「新」引力，以「Now世代的碰撞與多元」為念，導入ACG（日本動畫、漫畫與電子遊戲）文化與精神，再現昔日商圈風光，引進選物、餐飲、科技等業種，創造「集市效應」。

高捷公司表示，未來商場規模將增加B3及過往R11臨時站的封閉空間，合計坪數近千坪，招商如火如荼進行中，望能促進經濟熱度與扶植在地特色品牌，打造全新大高雄捷運商場，整體商場預計將於第4季隆重盛大開幕。