捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團25日抵台，而為發揮政大在供應鏈研究優勢，以及擴大國際影響力，政大與捷克查理士大學合作，並由政大校長李蔡彥及查理士大學副校長波拉克（Jan Polák）代表，於今（29）日簽署「成立供應鏈韌性教研中心合作備忘錄」，將於今年秋季開始執行相關學術合作計畫。

政大表示，「政大與查理士大學供應鏈韌性教研中心計畫」的執行方式，將由政大將派教師至查大的計畫中心擔任副主任，並以英語授課。

政大提到，在國內頂尖國立大學中，僅政大與陽明交大設有供應鏈相關研究中心，此次計畫將能充分發揮政大優勢。兩校將針對國際地緣政治對半導體產業的影響、半導體產業的永續發展，以及增加半導體供應鏈韌性等議題，在學術研究領域做出貢獻。

查理士大學為歐洲頂尖研究型大學，是捷克最高學府，也是中東歐歷史最悠久的大學。其學術聲譽蜚聲國際，2023年大學排名QS為288、THE為501-600，現設有17個學院，學生人數逾5萬，校友在政界、文學、醫學等領域表現亮眼。

政大強調，查大為政大在捷克的第一所姊妹校，後續也有數次合作經驗，再加上此次備忘錄簽署，影響力無遠弗屆。