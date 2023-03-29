屏東縣各界29日春祭陣亡將士及死難同胞，同時舉行蕭翰隆烈士入祀忠烈祠儀式，由屏東縣長周春米主祭，副縣長黃國榮暨縣府各單位主管、軍方代表陪祭，場面莊嚴隆重、平和肅穆。典禮後，周春米向到場的烈士遺族及家屬代表獻上一朵白玫瑰表達慰問之意。

屏東縣春祭，消防小隊長蕭翰隆入祀忠烈祠。(屏縣府提供)

周春米表示，內政部與縣府皆已完成相關內部程序，並藉由此次春祭將日前因公殉職的消防局小隊長蕭翰隆辦理入祀，對於縣內失去一位優秀消防弟兄，她心中萬分不捨，為防範意外再次發生，後續縣府將盤點及檢討相關機制，並邀集縣內各鄉鎮市、公墓管理相關單位整合相關SOP，討論如何共同防範火災。

入祀的蕭翰隆是屏東市人，生於1985年，投入消防救災救護工作近10年，服務於屏縣消防局第四大隊，服務期間曾冒著火煙入室救人，成功將受困昏迷民眾救出；於擔任潛水救援隊時，入龍鑾潭搜索，成功尋獲溺者大體。

也曾克服環境障礙，架設繩索，順利援救跌落深谷傷者送醫；更曾接獲民眾攀登大山母山迷失受困時，克服天色昏暗不佳的情況，入山搜救，成功找到受困民眾，護送其下山。

不料今年2月26日，執行恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警救災勤務，不幸犧牲生命，屏縣府民政處表示，此次春祭鄭重辦理因公殉職的蕭翰隆入祀，也代表縣府及縣民對為國捐軀烈士及死難同胞表達敬悼與緬懷，讓英勇忠烈事蹟得以永流傳頌。