日本災害管理委員會周三表示，更新版「富士山爆發逃生計劃」呼籲附近居民以步行方式疏散，有別於之前設定的汽車疏散計劃。

在去年1月，南太平洋東加王國（Tonga）海底火山爆發，引發海嘯後，不少專家示警，富士山300年來首次進入容易爆發的狀態。富士山位於日本東京西南約100公里處，最後一次噴發是在1707年。根據歷史紀錄，當時噴發持續了16天，在當今東京市中心的一些地方留下了一層約4公分厚的火山灰。

據日本共同社報導，由日本中央政府、海拔3776公尺火山橫跨的山梨縣和靜岡縣以及附近的神奈川縣等機構組成的委員會，9年來首次修訂富士山災害逃生計劃；上次修訂為2021年。

相關計劃表示，火山噴發後24小時內岩漿會流抵地區的居民，將以步行撤離，以防交通堵塞。當然，在火山噴發前自願撤離時，居民可以使用車輛撤離。該計劃還說，那些需要幫助的人，像是老年人和殘疾人，無論他們住在哪裡，都可以使用車輛撤離。

另外，最新計劃也提到，富士山周圍的地方市政將各自製定更詳細的疏散計劃。當檢測到火山噴發跡象時，市政當局會呼籲那些火山周遭區域的住民儘早撤離，以避免火山噴發時出現問題和混亂。

預計將受到大片煤渣和火山碎屑流襲擊的地區住民，也被要求在噴發前撤離。但由於火山灰墜落影響範圍取決於風向，無法確切預測，因此相關方案也只是呼籲居民留在家中或到附近建築物避難。

至於富士山上的登山者，當地會在日本氣象廳將火山警報級別提高到5級等級的3級後，通知登山客搭乘汽車或步行回家，並限制靠近劃定的火山區域。