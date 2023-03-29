本月5日，台南市七股區網仔寮沙洲發現1具男性浮屍，因口袋找到身分證，佳里警方查出死者是越南籍30多歲男性，通知越南駐台辦事處聯繫家屬處理後續事宜，6日青山漁港發現1具整張臉已不見的男浮屍，身分不明，17日七股網仔寮沙洲再發現1具浮屍，法醫初步解剖研判可能是台灣人，另也有2具浮屍在外海被海巡署打撈上岸。

學甲警分局指出，6日發現的男浮屍身上沒任何東西可辨識身分，時隔一天，7日就傳出台中港離岸風電一處風場工作平台也發現1具男性遺體；而早在5日台南七股就率先發現一具越南男子的屍體，據了解，由於接二連三傳出海面有浮屍，引發海巡署關注與重視，隨即請各海巡查緝單位掌握轄區有無相關浮屍紀錄。

轄區發現2具浮屍的佳里警分局指出，除了5日發現的男子因身上有身分證，可以佐證身分，當時即已聯繫越南駐台辦事處及刑事局國際科協處。協助聯繫當事人家屬，至於17日又再發現浮屍，身上無任何證件，且因整張臉因泡在水裡太久，已無法辨識，經法醫初步解剖相驗，研判體型可能是台灣人，依法公告無名屍體協尋。

南檢指出，台南沿海除了佳里、學甲分局發現的3具浮屍，另還有2具為海巡署打撈上岸，目前還有4具身分待確認。