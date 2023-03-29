馬英九參觀南京總統府 見孫中山遺像突分享「一趣事」

前總統馬英九赴陸展開祭祖之旅，昨（28）日上午參觀中山陵、孫中山先生紀念館時，才題字寫下民國的112年（百十二）並自稱前總統，沒想到竟傳出下午他參觀南京總統府時，卻說了一句「我也當了這個」，遭綠營開酸。對此，媒體人黃揚明還原全文，發現馬英九並非說「當了這個」，且還刻意做了一事。

黃揚明今日在臉書發文，整理了馬英九在南京的中華民國總統府遺址中發表的談話內容，逐字稿為「孫中山先生比我大98歲，他在2…1912年成為中華民國臨時大總統，我在…這個…這個2008年，也是差了…這個96年」。

「馬英九昨天並沒有說『當了這個』！」黃揚明解讀直言，從上下文脈絡即可看出，馬口中的「這個」僅是口語中的贅字，且因為是當場即興對媒體發言的關係，沒有提前準備好的預擬文稿，所以還差點把西元紀年給說錯。

對於綠營拿「這個」大作文章，黃揚明強調，他自己也常常會在思考接下來要講的內容時說出「這個」，所以完全理解類似的狀況，且馬英九在該處發表即興談話，很明顯是刻意要與中華民國國旗同框，「馬英九在此場景沒說出中華民國總統，但也不用扭曲成『這個』」。