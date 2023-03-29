美國男星傑佛瑞朱利亞諾（Geoffrey Giuliano）在韓劇《魷魚遊戲》飾演花錢欣賞死亡遊戲的4號VIP，近日他突然公布一段影片，控訴在阿姆斯特丹史基浦機場中的麥當勞遭經理及員工毆打，被打的原因是因當地「反美歧視」，而他15歲兒子在旁全程目睹被嚇壞。

根據《每日郵報》報導，傑佛瑞朱利亞諾在去年12月31日，結束在葡萄牙里斯本的工作之後，在阿姆斯特丹史基浦機場轉機，由於本身是糖尿病患者，因此當時需要進食，但唯一能選擇的餐廳只有麥當勞，起初門口的印度籍店員相當有禮貌引導他入店，怎料，當店內經理聽到他的「美國口音」後，竟突然不提供服務，並在他兒子面前辱罵他。

傑佛瑞朱利亞諾表示，這已不是他第一次在荷蘭遭到「反美歧視」，且他自稱從川普當選總統後情況似乎變得更糟糕，對此，麥當勞也做出回應「該店在除夕當天晚上8點關閉，由於您在晚上8點後才排進櫃台前的隊伍，因此員工無法再受理接單，而前面的客人在晚上8點之前下了單，因此仍可以接受服務；我們已看過您發送的影片，不認為經理（或其他任何員工）對您進行了攻擊、羞辱或騷擾」。

事實上，這並非傑佛瑞朱利亞諾第一次惹出爭議，2017年他在泰國芭堤雅的某家超市中被拍到插隊，甚至還將大約25件物品丟到輸送帶上，並大喊「我是一個美國人，我做我想做的事，我們是這個世界的霸主，好嗎？」針對此事，他後來聲稱拍攝者為法國狗仔隊，由於對方跟著他到超市打擾到家人，且認為對方對美國人抱有歧視，才會出言挑釁「我做了任何人都會做的事，告訴他滾蛋」。