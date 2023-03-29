現場邀請受贈獎助學金的白河國小棒球隊、玉豐國小獅隊的小朋友開場，場面盛大。（張毓翎攝）

白河區長董麗華（左三）感恩他們樂善施捨，讓公所有更多資源可以關懷弱勢家戶。（張毓翎攝）

出身台南白河的黃伯祥，年輕時即到外地發展，在台北開設印刷公司，事業有成後不忘回饋鄉里，捐助白河區公所急難救助金及社區長輩供餐費用長達10多年，去年7月離世，享壽87歲，遺孀黃林月英、兒子黃榮謨接續與傳承他的公益善行，29日捐贈1輛防疫防災專車、232萬元弱勢救助金及學生獎助學金，共計近500萬元，回饋在地鄉親和學子。

白河區公所今天在白河運動公園舉辦捐贈活動暨防疫防災專車啟用儀式，捐贈者黃林月英、黃榮謨及親友前來見證，白河區長董麗華回贈感謝狀，感恩他們樂善施捨，讓公所有更多資源可以關懷弱勢家戶；另現場也邀請受贈獎助學金的白河國小棒球隊、玉豐國小獅隊的小朋友開場，場面盛大。

黃榮謨說，父親在民國40年代北上發展，一開始開設打字行，後來成立印刷公司，工作穩定順利後，若得知公所有需要幫忙的地方，都不吝嗇地慷慨解囊。由於父親離世前幾年就有失智情況，故未曾特別交代要他們捐助錢財等；不過，他和高齡85歲的母親都一致認為，照顧鄉里是父親的心願，因此決定幫他達成。

董麗華表示，此次232萬元弱勢救助金，除了用於救助弱勢，也會挪出一筆為白河區戶內人口死亡而無力殮葬者提供200具棺木，適時協助弱勢戶度過困境及殮葬的需求。防疫防災專車將用於萬一災害發生時，支援弱勢保全戶，還兼具對低收集中地等弱勢家庭進行防疫、福利宣導或發送弱勢家庭物資等用途，讓鄉親生命及財產獲得保障。