全球橄欖油市場有望在2030年前飆破184億美元，橄欖油也被認為是「地中海飲食法」中的關鍵一環，標榜有助改善心血管疾病、降低膽固醇等，成為不少民眾購買優質油品時，率先列入考量的品項，比起價格更注重營養價值高的特色，光網路聲量就占所有油品中逾4成。

法國精品橄欖油品牌Oliviers ＆ CO.以限量空運為消費者帶來鮮採滋味，首推「西班牙安達魯西亞卡內納橄欖油」，每公升精心挑選8公斤青綠橄欖萃製出清新油品，且橄欖多酚含量裝瓶時每公斤達462毫克，與瓶身純白設計宛如醫護白袍象徵守護健康的意象相呼應；另品牌也舉辦5場新油品鑑春賞派對，體驗雞蛋糕佐味橄欖油的創意吃法。

E-LA-WON「早採收特級初榨橄欖油」250ml，1280元。（E-LA-WON提供）

同樣標榜頂級質感、來自希臘的橄欖油精品品牌E-LA-WON，主打「早採收特級初榨橄欖油」，選用品種稀少的Athinolia橄欖，號稱「早採收」初榨橄欖油香氣、味道更勝較晚收的成熟油，多酚含量高且低酸度，油體清澈透明、果香濃郁，能充分感受香苦辣的平衡，適合早晨以麵包和沙拉等沾取搭配。