周三終場，加權指數上漲68.28點或0.43%，報15769.76點，成交量降至1936.75億元；櫃檯指數下跌0.63點或0.30%，報210.30點，成交量大降至692.66億元。

台股周二ADR，台積電ADR翻紅小漲0.2%，止住連二日頹勢；日月光投控、中華電ADR亦小漲表態，僅聯電ADR收跌0.69%。權值股台積電(2330)周三開漲533元至當日最高、上漲8元，市值增加新台幣2074億元，攀高至13.82兆元，盤中一度收斂至平盤，終場收漲5元或0.95%，報530元；日月光投控(3711)走高收漲1.83%，聯發科(2454)亦上漲至775元最高，收漲7元或0.91%，報773元，鴻海(2317)同樣走紅，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)也漲約2%，而聯電(2303)、台達電(2308)周三則開高走低，收跌超過1%。

千金股呈現開高走疲態勢，使電子族群漲幅收斂，股王信驊(5274)失守2800元關卡，大跌4.41%，三哥力旺(3529)亦失守2000、1900元關卡，重挫近6%跌幅，創意(3443)更大挫8.60%，千元關卡岌岌可危；股后大立光(3008)、旭隼(6409)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)等均疲憊走勢；亞德客-KY(1590)成為千金中亮點，收漲3.48%，一度觸及1200關卡。

遠雄來(2712)斥資4億元改裝，董事長武祥生看好今年營收至少成長20%，股價強勢收漲超過4%；王品也大漲7%以上，雲品(2748)、雄獅(2731)等個股齊心上揚，觀光類股指數勁揚2.78%，名列上市漲幅之冠；玻陶、生醫、紡織也名列前茅。其中生醫，保瑞(6472)漲停衝上772元，持續刷新歷史天價，股價更超越浩鼎(4174)在2015年寫下的755元關卡，穩居生技股王；中化生(1762)、南光(1752)、寶齡富錦(1760)等均高漲超過半根漲停板。

半導體、金融、電子回穩，表現勝過大盤；鋼鐵族群也收紅。而航運、電子零件、營運則收小黑，百貨、造紙、化工跌幅居前。其中航運方面，龍德造船(6753)、長榮航太(2645)強悍，而受惠長假題材，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)收漲約2%；貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)則走跌近1%。

而先前熱門的軍工，寶一(8222)、精剛(1584)、雷虎(8033)持續整理在平盤之下。

清明連假即將來臨，休假期間仍將面對國際股市不安性，加上升息、通膨、景氣等變數仍影響著國際股市風險，尤其預估美國聯準會將在5月持續升息，市場觀望氣氛濃厚，後續持續關注美股走勢。法人認為，若美股持續走弱，台股續強機會也會偏低，提醒投資人長假之前不宜追高已漲多的個股，長線題材許多股價已反應，本益比已拉高。