根據OOSGA研究指出，台灣整體電商市場至2026年將成長至11.7％，達6,524億台幣規模，顯見市場蓬勃發展。然而，在平台的千萬種商品中，產品要如何被看見，甚至售出、熱賣，從產品定價、廣告行銷到倉儲出貨，每個細節都是重要的關鍵。

欣新網是台灣電商市場唯一提供全整合服務的電商服務商，至今已服務超過100個國內外中、大型品牌客戶及逾20,000種產品，舉凡花王、嬌生、獅王、New Balance及PANDORA等知名品牌，皆為公司合作品牌夥伴。該公司優勢是以AI與大數據分析專業核心技術，提供客戶從產品上架電商平台、商品智慧定價、廣告智能投放、系統開發、倉儲管理配送等一站式解決方案。不僅協助品牌客戶快速制定營運策略，同時也具市場唯一整合電商三大通路廣告成效代理商優勢，以精準受眾廣告行銷，打造最強大流量變現能力，提升營收獲利。

欣興網也搶搭SaaS商機，推出「PowerOrder雲端訂單管理系統」，將原本自行營運的訂單出貨系統，以訂閱制方式提供想自行管理訂單出貨客戶使用，系統可全自動串接品牌官網與全電商通路訂單、出貨與倉儲資訊，一站式解決過往企業自行拓展電商通路需提升備貨量、跨平台耗時管理痛點，讓品牌所有通路平台以銷售整體庫存模式，快速揀貨、加速商品周轉率，大幅降低庫存商品數量與營運成本。

該系統資料庫亦可串接客戶ERP系統整合現行作業，並在倉儲物流部份，支援專業電商倉庫租借、與新竹物流合作的24hr專業快速配送等服務，期許透過全方位的電商營運服務，為公司營運持續挹注動能。

總經理黃懷恩認為，線上通路佔整體零售份額重要性上升，今年看好成人保健用品、寵物用品等商機，由於疫情影響，民眾不出門，帶動電商在長輩的滲透率，使得保健用品持續成長；另外，目前寵物登記高達300萬筆，每年寵物登記比新生兒人數還要多，需求可期。

欣新網領先市場的一站式電商營運服務，可協助企業化繁為簡切入電商營運、運用如GA4等最新的智慧分析技術與數據，迅速掌握消費者輪廓、擬定策略創造營收獲利，同時達到節省營運人力、庫存與時間成本效益優勢。