台杉生技基金合夥人沈志隆指出，台杉水牛二號生技基金於2023年初完成投資佈局後，台杉投資生技基金已達到當初基金設立時所訂定的短期目標。他說，台杉投資生技基金下一階段的中、長期目標，將與國際投資人合作，選擇包括美國、日本、歐洲等已具下世代藥物開發經驗的產品，如基因療法等，藉由投資引入國際新項目及技術，帶動台灣生技產業的發展。

台杉投資目前共管理六支基金，規模高達257.5億元，主要投資於國內5+2重點產業，基金主要聚焦兩大產業，其中包括科技及生技。經過約5年的經營，台杉投資生技基金已成功帶領1家台灣公司(台康生技)、3家美國公司(Viratca、C4、Frequency)，分別在台、美資本市場公開發行。

對於生技產業募資前景，台杉投資生技基金合夥人沈志隆博士提出警語，各界對全球經濟未來發展普遍悲觀，這種不確定的經濟情勢，投資人多採保守態度，或將資金重新配置到銀行賺取利息。這些因素都會增加生技產業募資的困難度，公司經營者必須要及早因應。

在這種不利籌資的大環境下，沈志隆指出，國內外許多生技公司擁有高度創新的平台技術且有臨床數據的支持，相對公司的估值都已下修到等同於疫情之前的2021年或是更低，代表創投將有更多的機會，選擇更具競爭力的生技公司做投資。這段時間也不失為手上仍握有可投資的創投基金重新調整投資策略，積極做好投資布局的機會。